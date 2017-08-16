Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы. Он проиграл своему соотечественнику Яну Непомнящему в партии по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе (США).

Встреча состоялась вечером 15 августа в рамках пятого тура соревнований. Ранее Гарри Каспаров четыре раза сыграл вничью.

Ян Непомнящий, победивший вьетнамца Ле Куанг Лема в партии по быстрым шахматам в шестом туре, поделил первое место в турнирной таблице с американцем Фабиано Каруаной. Оба набрали по семь очков, сообщает сайт grandchesstour.org.

Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно. Россияне расположились на седьмой строчке.

Армянин Левон Аронян выиграл у представителя Америки Фабиано Каруаны. Чех Давид Навара уступил Хикару Накамуре из США.

Положение после шести туров: Непомнящий – восемь очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем – по семь, Домингес – шесть, Каспаров, Карякин, Ананд – по пять, Навара – три. За победу начисляется два очка, за ничью – одно.

"It’s far better to act and later admit you overreacted than to do nothing until it’s impossible to act." https://t.co/PBE1UZv9AO — Garry Kasparov (@Kasparov63) 15 августа 2017 г.

Турнир в Сент-Луисе – четвертый этап Гран-тура коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов. С 14 по 16 августа они играют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд составляет 150 тысяч долларов, из которых победителю достанется 37,5 тысячи.

Напомним, что Гарри Каспаров объявил о своем возвращении в шахматы 6 июля. После ухода из этого вида спорта в 2005 году он всего несколько раз принял участие в товарищеских матчах и турнирах.