Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Встреча состоялась вечером 15 августа в рамках пятого тура соревнований. Ранее Гарри Каспаров четыре раза сыграл вничью.

Ян Непомнящий, победивший вьетнамца Ле Куанг Лема в партии по быстрым шахматам в шестом туре, поделил первое место в турнирной таблице с американцем Фабиано Каруаной. Оба набрали по семь очков, сообщает сайт grandchesstour.org.

Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно. Россияне расположились на седьмой строчке.

Армянин Левон Аронян выиграл у представителя Америки Фабиано Каруаны. Чех Давид Навара уступил Хикару Накамуре из США.

And U remember the immortal words of Kramnik. Then U smile! #STLRapidBlitz @ChessbaseIndia https://t.co/pAGaxzKphv pic.twitter.com/GiAs2RUAki

Положение после шести туров: Непомнящий – восемь очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем – по семь, Домингес – шесть, Каспаров, Карякин, Ананд – по пять, Навара – три. За победу начисляется два очка, за ничью – одно.

"It’s far better to act and later admit you overreacted than to do nothing until it’s impossible to act." https://t.co/PBE1UZv9AO