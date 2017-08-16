Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина
Встреча состоялась вечером 15 августа в рамках пятого тура соревнований. Ранее Гарри Каспаров четыре раза сыграл вничью.
Ян Непомнящий, победивший вьетнамца Ле Куанг Лема в партии по быстрым шахматам в шестом туре, поделил первое место в турнирной таблице с американцем Фабиано Каруаной. Оба набрали по семь очков, сообщает сайт grandchesstour.org.
Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно. Россияне расположились на седьмой строчке.
Just two old friends sharing a friendly game... ;) #STLRapidBlitz #c24live pic.twitter.com/P2fb1DopHp— FullEnglishBreakfast (@TheFEBShow) 15 августа 2017 г.
Армянин Левон Аронян выиграл у представителя Америки Фабиано Каруаны. Чех Давид Навара уступил Хикару Накамуре из США.
And U remember the immortal words of Kramnik. Then U smile! #STLRapidBlitz @ChessbaseIndia https://t.co/pAGaxzKphv pic.twitter.com/GiAs2RUAki— Venkat Saravanan (@reachvsara) 15 августа 2017 г.
Положение после шести туров: Непомнящий – восемь очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем – по семь, Домингес – шесть, Каспаров, Карякин, Ананд – по пять, Навара – три. За победу начисляется два очка, за ничью – одно.
"It’s far better to act and later admit you overreacted than to do nothing until it’s impossible to act." https://t.co/PBE1UZv9AO— Garry Kasparov (@Kasparov63) 15 августа 2017 г.
Турнир в Сент-Луисе – четвертый этап Гран-тура коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов. С 14 по 16 августа они играют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд составляет 150 тысяч долларов, из которых победителю достанется 37,5 тысячи.
Поторопился. #STLRapidBlitz Каспаров чуть не выиграл у Ароняна в Сент-Луисе | chess-news.ru https://t.co/NO2Y7Nlm2P pic.twitter.com/73b8aK6ILw— Chess-News.ru (@Chess__News) 15 августа 2017 г.
Напомним, что Гарри Каспаров объявил о своем возвращении в шахматы 6 июля. После ухода из этого вида спорта в 2005 году он всего несколько раз принял участие в товарищеских матчах и турнирах.
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