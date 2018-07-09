Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию
"Скажите, откуда в Гарри Кимовиче столько злобы? Скажите, почему он, человек, который получил в нашей стране славу и почет, так ненавидит свою Родину?" – задался вопросом эксперт.
По его словам, больше всего Россию ненавидят не американские, европейские или даже украинские политики, а Каспаров. "Вот тот человек, который своей злобой по отношению к России смог завоевать этот позорный статус", – добавил Манукян.
Эксперт напомнил, что шахматист является гражданином Хорватии. Вместе с тем Манукян призвал Каспарова вернуться в Россию и посмотреть, как его встретят люди. "Думаю, что прием будет весьма холодный", – отметил аналитик.
Довольно критично в адрес одиозного гроссмейстера высказался и видеоблогер Анатолий Шарий. Он назвал Каспарова "отбитым, всем сердцем ненавидящим страну (Россию. – Прим. ред.) собирателем человеческого сброда".
Напомним, что на следующий день после матча сборных России и Хорватии на чемпионате мира по футболу Гарри Каспаров опубликовал в Twitter поздравление подопечным Златко Далича. "Браво, сборная Хорватии!" – написал шахматист. Он добавил, что хочет, чтобы "свободный мир" продемонстрировал такое же единство, как хорваты на поле.
Сборная России в игре четвертьфинала уступила в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Хорваты второй раз в своей истории пробились в полуфинал чемпионата мира, где встретятся с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.
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