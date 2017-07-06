Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что рад возвращению Гарри Каспарова в большие шахматы. При этом он напомнил, что комиссия по этике запретила гроссмейстеру участвовать в турнирах до сентября этого года.

Илюмжинов сказал, что поддерживает решение Каспарова участвовать в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе, потому что Гарри Кимович является выдающимся шахматистом и чемпион мира. Однако он отметил, что срок исключения из больших шахмат за факт коррупции у Каспарова заканчивается в сентябре 2017 года.

"Если он будет играть до сентября 17 года, комиссия по этике должна рассмотреть вопрос, является ли это нарушением их решения", – цитирует главу FIDE Business FM. При этом он отметил, что если Каспаров будет принимать участие в турнире без разрешения комиссии, то дисквалификация может быть продлена на два года.

"Он может участвовать, если ему наплевать на решение комиссии", – сказал Илюмжинов. Президент FIDE предположил, по каким причинам гроссмейстер решил вернуться в этот спорт. "Первый вопрос финансовый, потому что на турнирах мы-то платим деньги. Может быть, с финансами трудно стало. Во-вторых, может, он решил из политики снова в шахматы уйти", – говорит Илюмжинов.



"Как все помнят, Каспаров вместе с главой шахматной федерации Сингапура был отстранен на два года за коррупцию", – передает слова Илюмжинова RT. В свою очередь представитель Российской шахматной ассоциации Кирилл Зандалис отметил, что Каспаров может участвовать в американском турнире. Он пояснил, что это коммерческое мероприятие, и запрет FIDE на него не распространяется.

"Каспаров ни в какой большой спорт не возвращается", – прокомментировал Зандалис. "Понимаете, он просто сыграет в одном коммерческом официальном турнире, и то по быстрым шахматам. Это разово", – заключил он.

Как писали Dni.Ru, соревнования Grand Chess Tour пройдут 2-12 августа, призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Гарри Каспаров примет участие в турнире по рапиду и блицу, намеченном на 14-19 августа. Ему будут противостоять девять шахматистов, в том числе соотечественники Сергей Карякин и Ян Непомнящий.