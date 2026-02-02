"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле

Народная артистка России столкнулась с неожиданным требованием, которое поставило под угрозу не только ее юбилейное шоу, но и всю рекламную кампанию.



Подготовка к большому сольному шоу Аниты Цой в Кремле шла полным ходом. Вся Москва была увешана афишами, анонсирующими грандиозное выступление: баннеры, растяжки, световые экраны в метро — все говорило о грядущем аншлаге. Однако в самый разгар рекламной кампании разразился скандал, который поставил под угрозу не только афиши, но и репутацию певицы.

Как рассказала "МК" сама исполнительница, ей пришло шокирующее сообщение от рекламной компании, которая занимается размещением ее афиш. Оказалось, что на внешний вид певицы обратила внимание государственная структура, и он им категорически не понравился.

"К ним обратился Мосгортранс с замечанием, что у Аниты Цой, мол, там слишком открытое, откровенное, декольте. Государственная структура обратила внимание на то, что надо срочно что-то сделать ― убрать, изменить изображение, иначе рекламная кампания может быть остановлена", — поделилась певица.

Фактически, артистке, готовящейся к выступлению на главной сцене страны, предъявили ультиматум из-за ее внешнего вида на фото.

Анита Цой не скрывает своего огорчения и недоумения. По ее словам, выполнить это требование физически нереально. До концерта осталось совсем немного времени, и устраивать новую фотосессию, а затем перепечатывать и менять тысячи афиш по всему городу — задача из области фантастики.

Певица оказалась в тупиковой ситуации: либо смириться с возможным срывом рекламной кампании, либо пытаться найти выход из абсурдного положения.

Эта история выглядит особенно нелепо, если учесть масштаб предстоящего события. Концерт под названием "КрыльЯ" — это не просто очередное выступление. Таким образом Анита Цой собирается отметить двойной юбилей: свое 55-летие и 30-летие творческой деятельности.

Теперь же праздник омрачен скандалом, который возник на ровном месте. Похоже, даже народным артистам в наше время приходится доказывать, что их сценический образ не является угрозой для общественной морали.