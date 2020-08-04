Сулейман Абусаидович Керимов Бизнесмен, член Совета Федерации

Родился в 1966 году в Дербенте, Дагестанская АССР, в простой советской семье. Окончил школу с отличием, служил в ракетных войсках. В 1989 году окончил факультет экономики Дагестанского государственного университета. Во время учебы стал кандидатом в мастера спорта по дзюдо.

Карьеру Сулейман Керимов начал в 1989 году на заводе "Эльтав", где от простого экономиста дослужился до помощника генерального директора. В начале 90-х будущий сенатор перебрался в Москву.

В 1997 году бизнесмен приобрел долю в компании "Нафта-Москва", в 2009 году - 37% акций "Плюс Золото". В дальнейшем предприниматель довел свой пакет до 95%.

В 2000-х годах Керимов стал владельцем крупного строительного холдинга "Развитие", в который входили такие компании, как «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». В 2009 году бизнесмен участвовал в реконструкции гостиницы "Москва", в том же году он приобрел четверть акций строительной компании "ПИК".

Сулейман Керимов был депутатом Госдумы двух созывов - в 1999-2003 годах и в 2003-2007 годах. Предприниматель являлся членом фракции ЛДПР и занимал должность заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

С 2008 года Керимов - член Совета Федерации от Дагестана. В 2016 году был переизбран сенатором.

У бизнесмена есть несколько наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет звание «Народный герой Дагестана», награжден Международной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA) "Золотым Орденом".

Предприниматель активно занимается благотворительностью. В 2000 году он создал фонд Suleyman Kerimov Foundation, который занимается реализацией многих проектов. В своем родном регионе силами Керимова благоустроены многие больницы, школы и музеи. Бизнесмен также финансирует паломнические поездки верующих к святым местам.

Со студенческих лет женат на Фирузе Керимовой. Она является учредителем фонда «Территория добра». Пара воспитывает троих детей: старшая дочь Гульнара родилась в 1990 году, затем в 1995 родился сын Абусаид, а в 2003 году – младшая дочь Аминат.

На сегодняшний день предприниматель входит в список самых богатых бизнесменов страны. В 2019 году его состояние оценивается в $6,3 миллиарда.