Биография Сулеймана Керимова

Сулейман Абусаидович Керимов – российский бизнесмен, член Совета Федерации от Республики Дагестан, один из богатейших людей России по версии журнала Forbes в 2019 году.



Семья и ранние годы

Детство

Сулейман Абусаидович Керимов родился 12 марта 1966 года в Дербенте, Дагестанской АССР в простой советской семье. По национальности –лезгин. Его отец – Абусаид Керимович, юрист по образованию, работал в Дагестанском уголовном розыске, а мать была бухгалтером в сберкассе. Керимов был третьим и самым младшим ребенком в семье. Помимо него родители воспитывали еще одного сына и дочь. В детстве занимался дзюдо и гиревым спортом. Неоднократно становился призером и победителем разных соревнований.

В 1983 году окончил с красным дипломом школу № 18 в Дербенте. Позже Керимов сделал подарок учебному заведению – в 2017 году он полностью отреставрировал его на свои личные деньги. Уже во время учебы был заметен его математический склад ума и склонность к точным наукам. Из всех предметов Сулейман предпочитал математику. Он часто становился победителем на математических олимпиадах. Помимо этого увлекался шахматами, получил первый спортивный разряд по ним.

Армия и университетские годы

Сразу после окончания школы поступил в Дагестанский политехнический институт на строительный факультет. Однако через год в 1984 из-за отсутствия отсрочки был призван в армию, где отслужил два года в ракетных войсках стратегического назначения. Кстати, в армии Керимов победил на чемпионате дивизии по гиревому спорту. Уволился в звании старшего сержанта и должности командира расчета.

После завершения службы в 1986 году перевелся из Политеха в Дагестанский государственный Университет на факультет экономики, который окончил в 1989 году. Во время учебы вел активную общественную жизнь – был заместителем председателя профкома Университета, а также получил звание КМС по дзюдо.

Начало карьеры Сулеймана Керимова

В 1989 году после окончания университета Сулейман Керимов устроился на завод "Эльтав". Предприятие было одним из крупнейших в Дагестане. Проработав на предприятии до 1995 года, Керимов из простого экономиста дослужился до должности помощника генерального директора по экономическим вопросам.

Еще в 1993 году руководство завода вместе со своими партнерами учредило Федеральный промышленный банк ("Федпромбанк"), который был необходим для проведения расчетов со смежными предприятиями и иностранными потребителями. Организация была зарегистрирована в Москве. Керимов стал представлять интересы завода в банке и постепенно окончательно перебрался в столицу.

В начале 90-х "Федпромбанк" финансировал те отрасли промышленности, которые сильнее других подверглись кризису. Керимов вместе со своими партнерами кредитовали многие крупные энергоснабжающие компании. Постепенно кредиты были возвращены, а бизнесмен получил с этого прибыль и контроль над банком.

Бизнес и предприятия

"Нафта-Москва"

Одно из первых приобретений Керимова. В 1997 году бизнесмен приобрел долю в компании. А к 1999 году стал единоличным владельцем. В 2003 году "Внешэкономбанк" предоставил кредит "Нафта-Москва" на покупку акций ОАО "Газпром". Компания бизнесмена вернула долг менее, чем через год. В 2004 году уже "Сбербанк" предоставил кредит компании, который тоже пошел на покупку акций. Таким образом, к 2008 году "Нафта-Москва" владела 4,25% акций ОАО "Газпром" и 5,6% "Сбербанка".

В том же году Керимов выгодно продал свой портфель акций. В 2005 году "Нафта-Москва" приобрела 70% крупнейшего холдинга по добыче ценных металлов в России – "Полиметалла". Через 2 года холдинг вывел свои акции на Лондонскую фондовую биржу. После этого "Нафта" продала свой портфель акций "Полиметалла". С 2003 по 2008 год "Нафта-Москва" занималась развитием проекта "Рублево-Архангельское", более известного, как "город миллионеров". Позже идея была продана Михаилу Шишханову– президенту "Бинбанка".

В 2009 году Сулейман Абусаидович купил у Владимира Потанина 37% акций "Плюс Золото", позже пакет был увеличен до 40,22%. В 2012 году компания начала торговать своими акциями на Лондонской бирже. К 2015 году Керимов выкупил у миноритариев часть акций и довел свой пакет до 95%. В апреле 2016 Саид и Гульнара Керимовы (дети бизнесмена) были включены в совет директоров компании.

Компания "Нафта-Москва" была ликвидирована в 2009 году.

Строительный бизнес

· В 2000-х Сулейман Керимов стал владельцем одного из крупнейших строительных холдингов "Развитие", в который входили такие компании, как "Главмосстрой", "Моспромстрой" и "Мосмонтажспецстрой". Менее, чем через год Олег Дерипаска купил холдинг у бизнесмена.

· В 2009 году компании Керимова участвовали в реконструкции гостиницы "Москва". После окончания работ на ее месте открылся отель "Four Seasons", торговый центр, апартаменты и офисы. В 2015 году бизнесмены из Белоруссии братья Хотины выкупили отель у Керимова.

· В 2009 году Керимов купил 25% акций строительной компании "ПИК". Позже доля была увеличена до 38,3%. В момент покупки у компании был долг почти $ 2 миллиарда. За два года Керимову удалось стабилизировать "ПИК" в финансовом плане и увеличить капитализацию в несколько раз. В декабре 2013 года он продал свой пакет акций Сергею Гордееву и Алекандру Мамуту.

Политика

В 1999-2003 годах Керимов был депутатом Государственной думы III созыва от партии ЛДПР и входил в состав комитета Госдумы по безопасности. С 2003 по 2007 год – депутат Госдумы IV созыва от ЛДПР и заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

С 2008 года Керимов – член Совета Федерации, представитель от Республики Дагестан. В 2016 году он был переизбран в качестве сенатора от своего региона в Совете Федерации.

У политика есть несколько государственных наград и благодарностей:

· 10 марта 2016 года получил почетный знак Республики Дагестан "За любовь к родной земле".

· 8 февраля 2017 года награжден знаком "За заслуги перед Московской областью" I степени.

· 20 марта 2017 года Президент России вручил Керимову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

· 4 сентября 2017 году присвоено звание почетного гражданина Дербента.

· Имеет звание "Народный герой Дагестана".

· Награжден Международной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA) "Золотым Орденом".

Благотворительность

Предприниматель активно занимается благотворительностью, как у себя на родине в Дербенте, так и по всей России. В 2000 году он создал фонд Suleyman Kerimov Foundation, который занимается реализацией многих проектов. Среди них образовательный центр "Сириус" в Сочи для одаренных детей. Стоит отметить, что филиал центра под названием "Сириус Альтаир" бизнесмен открыл в Дагестане.

В своем родном регионе силами Керимова благоустроены многие больницы, школы и музеи. Например, школа №1 в Касумкенте, дом-музей поэта Сулеймана Стальского, а в одном из районов Республики при поддержке политика развивается яблоневый сад с использованием шпалерного метода и капельной системой орошения.

С 2006 года дагестанский бизнесмен поддерживает развитие борьбы: его фонд участвует в финансировании программы по развитию вольной и греко-римской борьбы.

Предприниматель финансирует паломнические поездки верующих к святым местам. А летом 2018 года в Мекке паломникам раздавали пожертвования (садака) от имени бизнесмена в канун Курбан-Байрама.

В апреле 2019 года стало известно, что Керимов выделит 60 миллионов рублей, чтобы завершить программу по переселению из ветхого жилья в Дербенте. Именно такой суммы не хватало, подчеркнул мэр города Хизри Абакаров.

Личная жизнь

Со студенческих лет женат. Его жена – Фируза Керимова, часто сопровождает супруга в благотворительных поездках. Является учредителем фонда "Территория добра". Пара воспитывает троих детей: старшая дочь Гульнара родилась в 1990 году, затем в 1995 родился сын Абусаид, а в 2003 году – младшая дочь Аминат. Брат Керимова работает врачом, а сестра – преподавателем русского языка и литературы.

С января 2011 по декабрь 2016 года Керимов владел футбольным клубом “Анжи”. При нем были куплены такие знаменитые игроки, как Юрий Жирков, Роберто Карлос и Самюэль Это’О. Однако после сокращению бюджета и пересмотра стратегии в 2013 году, многие звезды были проданы, а в команду пришли молодые российские игроки. На средства бизнесмена рядом с Махачкалой построен современный футбольный стадион "Анжи-Арена" и детская футбольная академия "Анжи".

Является председателем попечительского совета Федерации спортивной борьбы России.

На сегодняшний день предприниматель входит в список самых богатых бизнесменов страны. В 2019 году его состояние оценивается в $6,3 миллиарда.