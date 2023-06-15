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"Хочет упечь меня в Гаагу": Охлобыстин разорвал отношения с крестником Смольяниновым*

"Хочет упечь меня в Гаагу": Охлобыстин разорвал отношения с крестником Смольяниновым*
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Актер рассказал, что думает о скандальном поведении уехавшего из страны крестного сына.

Артур Смольянинов* прославился на всю страну по роли Лютого в фильме "9 рота". Когда картина вышла на экраны, у актера появилась огромная армия поклонников. Сейчас же от нее почти не осталось следа. После событий последних месяцев артист отвернулся от родной страны и уехал за границу. Теперь некогда любимый публикой Смольянинов* то и дело дает скандальные интервью, поливая грязью Россию и бывших соотечественников.

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин решил высказаться о поведении актера, который приходится ему крестным сыном. Артист утверждает, что после отъезда Смольянинова* из страны разорвал с ним все отношения. По словам Охлобыстина, он уже много месяцев не поддерживает связь с крестником.

"Не контактирую с ним с того момента, как он уехал. Артур активно хочет упечь меня в Гаагу. Надежды юношей питают", – объяснил Иван Охлобыстин.

Актер сожалеет, что крестный сын занимает другую жизненную позицию, и видит в этом свою вину. По словам Охлобыстина, раньше Смольянинов* был совсем другим человеком. Сценарист вспоминает, что когда-то его крестник проявлял себя как порядочный, трудолюбивый и ответственный человек, который с самого детства кормил свою семью.

Как бы ни было раньше, теперь представление публики об уехавшем артисте сильно изменилось. Ходят слухи, якобы он не помогает бывшей жене Дарье Мельниковой, с которой развелся в 2021 году. В результате она вынуждена одна тянуть все финансовые трудности и воспитывать двоих детей.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов, также включен в официальный список террористов и экстремистов.

15 июня 2023, 13:00
Артур Смольянинов*. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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