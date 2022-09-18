Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Воскресенье
18 сентября
Лента новостей
16:36
Орал и верещал: Цискаридзе устроил разборки с Садальским на глазах у людей
16:22
Разваливающийся тиран Серов выгнал из дома дочь с двумя младенцами: Нужно отдохнуть
15:29
Николаев подложил свинью перекошенной Пугачевой: подставил в день праздника
14:45
Оплатил все расходы: Боня рассекретила отношения с богатым мужчиной
14:30
Раздувшаяся дочь Гузеевой умоляет о кнуте и грубостях: Привыкла к мазохизму
13:32
Прыгнувшая под нож певица Слава перестала спать с мужем
12:25
Загнала под каблук: друзья потеряли Петросяна из-за Брухуновой
11:02
Похваставшаяся новым мужиком Муцениеце мечтает о Прилучном: Пробудил огонь в чреслах
09:23
"Прадовский синий" и "баленсиажный зеленый": модные цвета сезона 2022
08:22
"Чайлдфри" и "антиваксер": В России узаконили 151 новое слово
04:22
Водитель снял на видео вышедшего из леса на дорогу черного зверя с копытами
02:04
Косатка безжалостно нападает на беззащитного тюленя (видео)
00:06
День пророка Захария и праведной Елисаветы: что нельзя делать 18 сентября
23:17
Магия позирования: Почему важно стоять в правильном положении перед объективом камеры?
22:34
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
22:12
Как спасти урожай от заморозков: Советы от Октябрины Ганичкиной
21:35
"Я даже расплакалась! Зачем так?": Муж-ангелочек Рудковской утолил страсть с голозадой девицей
21:27
Ваше высочество: 5 увлекательных книг о представителях британской монархии
20:11
Штраф и срок до 10 лет: Почему россиянам запретили собирать грибы?
20:00
"Потрясающе!": перекошенный от инсульта Моисеев появился на Первом канале
19:43
Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса
19:16
Sangre Fresca: На Патриках открыли гастропортал в Мексику
18:19
"Да, Антон, я беременна": ребенка от пузатой Собчак ждет не Богомолов
18:13
"Никто не знал": жизнь 53-летнего Пригожина рухнула в один миг
17:48
Загремевшая в реанимацию Чурикова прикована к койке: Ничего не успела сообразить
16:35
"Конец сказки": заявлено о разводе Петросяна с 33-летней женой
16:15
Гниющий заживо Губин намерен выползти на сцену: Возвращение возможно
15:17
"Совсем мало прожил": потерявшая мужа певица Жасмин поникла в трауре
15:00
"Дает ему": близость Лепса с юным певцом уже не скрыть
14:08
"Тупая и жирная": дочь Гузеевой взорвалась с раздобревшим брюхом
13:51
Истекающего кровью мужа Валерии экстренно забрали в больницу: Страшная рана
13:04
"С ненавистью плевал": злющий как сыч Якубович чуть не убил мужа Стриженовой
11:46
“Как можно больше детей”: заимевший молодуху-жену Петросян одержим диким инстинктом
11:41
"Очень переживаю": Меладзе прокомментировал развод
11:28
"Тоже порча!": Схоронившая малыша Ваенга трясет руками как ошалелая
08:23
Что делать, если в квартире холодно
06:39
Собрать волю в кулак: почему регулярная мастурбация опасна для здоровья
05:04
Почему в квартирах Москвы до сих пор не дали отопление
04:11
58% вторичных квартир куплено в ипотеку
02:04
Собаки в Волгограде настолько ленивы, что пользуются автобусами – видео
00:02
День иконы Божией Матери Неопалимая Купина: запреты на 17 сентября
22:04
"Превращена в зомби": изменившаяся до неузнаваемости Шукшина докатилась до легких наркотиков
21:51
Чеченец на 10 лет старше: в семье Навки появился новый любимый мужчина
20:37
"Инсульт и парализовало": рот окосевшей Бони перестал закрываться
19:52
"Такой родной": променявшая Авербуха на красавца-актера Арзамасова созналась в романе на стороне
19:40
Как согреться в холодной квартире до включения отопления
18:51
Аномалии плода: роды 40-летней Собчак поставили врачей на уши
18:25
"Хоть плашмя ползай": всасывающая коньяк до визга Бузова вышла из-под контроля
18:06
Похороны главреда "Комсомольской правды" завершились изящным обрядом
17:43
"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Такой родной": променявшая Авербуха на красавца-актера Арзамасова созналась в романе на стороне
"Инсульт и парализовало": рот окосевшей Бони перестал закрываться
"Тупая и жирная": дочь Гузеевой взорвалась с раздобревшим брюхом
"Хоть плашмя ползай": всасывающая коньяк до визга Бузова вышла из-под контроля
Чеченец на 10 лет старше: в семье Навки появился новый любимый мужчина
Загремевшая в реанимацию Чурикова прикована к койке: Ничего не успела сообразить
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Разваливающийся тиран Серов выгнал из дома дочь с двумя младенцами: Нужно отдохнуть

Разваливающийся тиран Серов выгнал из дома дочь с двумя младенцами: Нужно отдохнуть

Александр Серов попросил дочь оставить его в покое. Ране он сам же предложил ей переехать к нему.
прочитано 283 раза

Александр Серов в 1993 году стал отцом: в браке с Еленой Стебеневой у него родилась дочь Мишель. Сразу после появления ребенка на свет певец начал, по признаниям жены, гулять, а однажды и вовсе сломал ей нос. Когда женщина попросила развода, он повел себя как самый настоящий тиран: пообещал, что мать никогда не увидит своего ребенка. Это вынудило Елену остаться.

ПО ТЕМЕ

Явилась не запылилась: у порога издыхающего миллионера Серова притерлась сбежавшая из дома дочь

Неудачная пластика? 71-летний Серов вынужден прятать лицо

 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

В начале текущего года Серов предложил девушке поселиться в его загородном доме. И не было ничего страшного в том, что Мишель на тот момент уже была женой и матерью двоих детей. Малышам нравилось проводить время на природе, а дед любил с ними возиться.

Теперь же, внезапно, певец изменил свое решение: попросил Мишель съехать и дал на все лишь три дня. "Перевозили все в один день", – вздохнула девушка. Таким образом, Александр Серов, который сам же и уговорил дочь с семьей на переезд, теперь самолично выгнал из дома дочь с двумя младенцами. Пользователи социальных сетей считают, что певец наигрался в семью и заботливого дедушку.

Впрочем, Мишель Серова обиды на отца не держит. Убеждает, что отец тяжело перенес коронавирусную инфекцию прошлой осенью и долго приходил в себя. "Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил", – защищает она своего родителя от нападок критиков. Разваливающийся после инфекции организм, убеждает дочь Александра Серова, лучше восстановится в состоянии покоя.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Александр Серов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
18 сентября 2022, 16:22 Источник: НТВ.ру
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Конец сказки": заявлено о разводе Петросяна с 33-летней женой

Такова судьба
Шоу-бизнес

"Тоже порча!": Схоронившая малыша Ваенга трясет руками как ошалелая

Горе на всю жизнь
Шоу-бизнес

"С ненавистью плевал": злющий как сыч Якубович чуть не убил мужа Стриженовой

Прогремел скандал
Шоу-бизнес

Истекающего кровью мужа Валерии экстренно забрали в больницу: Страшная рана

Ужас!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде

Регионы

В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
В Самаре загорелся двухэтажный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+