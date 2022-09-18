Разваливающийся тиран Серов выгнал из дома дочь с двумя младенцами: Нужно отдохнуть

Александр Серов в 1993 году стал отцом: в браке с Еленой Стебеневой у него родилась дочь Мишель. Сразу после появления ребенка на свет певец начал, по признаниям жены, гулять, а однажды и вовсе сломал ей нос. Когда женщина попросила развода, он повел себя как самый настоящий тиран: пообещал, что мать никогда не увидит своего ребенка. Это вынудило Елену остаться.
В начале текущего года Серов предложил девушке поселиться в его загородном доме. И не было ничего страшного в том, что Мишель на тот момент уже была женой и матерью двоих детей. Малышам нравилось проводить время на природе, а дед любил с ними возиться.
Теперь же, внезапно, певец изменил свое решение: попросил Мишель съехать и дал на все лишь три дня. "Перевозили все в один день", – вздохнула девушка. Таким образом, Александр Серов, который сам же и уговорил дочь с семьей на переезд, теперь самолично выгнал из дома дочь с двумя младенцами. Пользователи социальных сетей считают, что певец наигрался в семью и заботливого дедушку.
Впрочем, Мишель Серова обиды на отца не держит. Убеждает, что отец тяжело перенес коронавирусную инфекцию прошлой осенью и долго приходил в себя. "Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил", – защищает она своего родителя от нападок критиков. Разваливающийся после инфекции организм, убеждает дочь Александра Серова, лучше восстановится в состоянии покоя.