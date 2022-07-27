Явилась не запылилась: у порога издыхающего миллионера Серова притерлась сбежавшая из дома дочь

Сбежавшая дочь Александра Серова наконец явилась к отцу. Наверное, закончились деньги.

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Недавно стало известно, что от певца Александра Серова съехала дочь Мишель. По ее словам, артист сам попросил ее уехать. Внезапные перестановки в жизни артиста взволновали фанатов. В Сети начали распространяться слухи о том, что в семье Серова назрел скандал.

Наконец появилась информация о том, что дочь Серова решила навестить отца. Семья жила порознь целый месяц. Для того, чтобы расставить все точки над i, дочь Серова записала видео в квартире отца и опубликовала его в Сети, сообщает Пятый канал.

На кадрах она вместе с артистом, держит его под руку. Оба счастливо улыбаются. Видно, что они ладят. Прямо картина: Явилась не запылилась! Наверное закончились деньги, думают фанаты.

"Мы просто хотели развеять сомнения, что мы не общаемся, что мы в ссоре и кто-то кого-то выгонял. Все нормально, полный мир, дружба и все хорошо", – сказала дочь миллионера Серова.

Дочь певца рассказывала, что жила у отца вместе со своим мужем. Не удивительно, что издыхающему под старость 71-летнему Александру Серову могло надоесть такое соседство, и он захотел пожить для себя. Впрочем, может у него все и не так плохо. Недавно музыкант появился на публике в сопровождении солистки Большого театра, которая младше его на 26 лет. Дочь артиста Мишель не исключает, что это может быть его новая любовница.