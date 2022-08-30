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30 августа
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Шоу-бизнес
Господи, помилуй! Слегшего на смертном одре Серова истыкали иглами как тряпичную куклу

Господи, помилуй! Слегшего на смертном одре Серова истыкали иглами как тряпичную куклу

Поклонники обсуждают состояние Александра Серова.
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В последнее время Александр Серов изменился до неузнаваемости. Певец исхудал и заметно помолодел. Поговаривают даже, что артисту пришлось лечь под нож хирургов. Пролить свет на происходящее согласился врач Юрий Качин.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Медик предположил, что заслуга преображения Александра Николаевича кроется в такой процедуре, как многоигольчатый лифтинг. Манипуляция эта не из приятных, ведь по коже водят аппаратом, напичканным микроиглами. Это способствует лифтингу и улучшению тонуса кожи, однако приходится терпеть неприятные ощущения. Так что можно сказать, что одряхлевшего с возрастом Серова истыкали иглами как тряпичную куклу, чтобы добиться столь удивительного эффекта.

Также хирург заявил, что артист мог прибегнуть к ультразвуку. Благодаря этому уничтожаются жировые отложения, также процедура дает лифтинг-эффект. Врач отметил, что омолодиться и преобразиться помогают обе манипуляции и делать их можно в тандеме.

Напомним, не так давно Серов едва не отправился на тот свет. Артиста сразила коронавирусная инфекция, и он практически лежал на смертном одре. Певца госпитализировали и даже отправили в реанимацию, ведь у него было поражено почти восемьдесят процентов легких. К счастью, Бог отвел беду от Александра Николаевича, а ведь в то время многие отечественные звезды сгорели от проклятой болезни. Господи, помилуй наших артистов и убереги их от ужасной участи!

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Александр Серов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2022, 21:44 Источник: Prozvezd • Требует проверки
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