Исключения не сделаю: принципиальный Серов отказался поступиться правилами даже ради родной дочери

Отгремевшая в Москве "Песня года" (генеральный партнер компания "Пионер Эстейт") оказалось богатой на открытия. Этот фестиваль часто обвиняли в том, что-де на сцене каждый год одни и те же лица. Теперь же не было ни Валерия Леонтьева, ни Таисии Повалий, ни Софии Ротару. Их место заняли артисты нового поколения – такие как Shaman и Мишель Серова. С дочерью 71-летнего Александра Серова за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

прочитано 82 раза