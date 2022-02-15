Песков рассказал о шутках Путина по поводу сообщений о "точной дате вторжения России"

Москва неоднократно заявляла, что никто ни на кого нападать не собирается. Даже в Киеве сомневаются в неминуемом нападении российский войск, но Запад усердно продолжает уверять общественность в том, что Россия вот-вот нападет на Украину и даже называет точную дату этого события.
Например, недавно президент США Джо Байден, беседуя с европейскими лидерами, заявил, что полномасштабный конфликт будет развязан 16 декабря. Мол, этому будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. В Евросоюзе со скепсисом восприняли эту информацию, дав понять, что предпочитают по-другому интерпретировать "разведданные".
Президент России Владимир Путин следит за новостями, которые распространяют западные СМИ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, к информации о "точной дате вторжения" российский лидер относится с юмором. Глава государства шутит – просит узнать, не публикуются ли в Сети данные о точном времени начала войны.
Да, Владимир Владимирович, публикуются. Сегодня издания Mirror и The Sun сообщили, что Россия вторгнется на территорию Украины в ночь на 16 декабря. Якобы это произойдет в 4:00 по киевскому времени (в 3:00 – по московскому). В качестве источника этих данных авторы статей назвали разведку США.