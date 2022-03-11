В Кремле допустили блокировку Instagram в России

Социальную сеть Instagram могут заблокировать на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что ограничение доступа к соцсети возможно в случае, если подтвердятся данные о снятии ее руководством запрета на призывы к насилию в адрес российских военных, передает "Общественная служба новостей".
"Эта информация требует внимательного изучения и подтверждения — на слово не хочется верить, потому что трудно это представить", – сказал представитель Кремля.