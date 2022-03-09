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Экономика
Дмитрий Песков: США объявили России экономическую войну

Дмитрий Песков: США объявили России экономическую войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию в связи с санкциями Запада против нашей страны.
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Представитель Кремля сделал несколько заявлений. Он дал понять, что Россия справляется с последствиями ограничений, направленных на причинение ущерба нашей стране, с помощью детально продуманных мер.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

"США, безусловно, объявили экономическую войну России", – цитирует Дмитрия Пескова "Подмосковье сегодня". Он добавил, что Соединенные Штаты ведут ее де-факто.

Также пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия продолжает надежно гарантировать энергобезопасность на международном уровне, дорожа своей репутацией. Однако санкции против России затрудняют поставку наших энергоресурсов, сподвигая всерьез обдумывать сложившееся положение.

Дмитрий Песков подчеркнул, что нашей стране выгодно как можно быстрее провести очередной раунд переговоров с украинской стороной. Он добавил, что российское правительство очень скоро конкретизирует ограничения, связанные с ввозом и вывозом сырья из страны. Кром того, он заявил, что всему миру будет интересно узнать о действиях американских биологических лабораторий на территории Незалежной.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 16:17 Источник: m24.ru ✓ Надежный источник
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