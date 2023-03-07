"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

47-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Татьяна Навка счастлива во втором браке уже почти 10 лет. Избранником стал Дмитрий Песков, который старше фигуристки на 8 лет. Пара познакомилась на дне рождении общего друга.
В последнее время поклонники стали переживать за отношения Татьяны Навки. Ее редко встречают в компании мужа, а в социальных сетях почти нет домашних фотографий. В комментариях даже начинают обсуждать возможный развод Навки и Пескова. Однако всем слухам пришел конец.
Таролог Айгуль Хуснетдинова взглянула на тотемных животных пары. Оказалось, что у таких разных личностей собралась хорошая совместимость. Так, львица Татьяны Навки — это отличный партнер для тигра Дмитрия Пескова.
"Тигр, осторожный, опасный, четко выверено у него все", — описывает характер мужчины таролог.
По словам эксперта, у обоих супругов решены психологические проблемы. Она не конкурируют между собой, постоянно флиртуют, искренне дружат. Айгуль считает, что редкие совместные выходы — это не показатель гармонии пары. Просто уровень брака Татьяны Навки отличается от привычного.