Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка

Господи, спаси малыша!

8 апреля 2022 года Наталья Фриске впервые стала мамой. Она родила зачатую в пробирке дочь и несколько дней держала в секрете ее красивое имя. Бывшая певица не хотела раскрывать его до тех пор, пока не получит официальное свидетельство о рождении. Потом стало известно, что малютку назвали Луной Александровной.

И вот уже почти год вся страна следит за тем тем, как растет зачатая от спермы друга девочка. Фриске регулярно делится ее снимками в социальных сетях – Луна уже стала звездой Интернета!

К счастью, девочка растет здоровой. Хотя вокруг там много детей, с которыми судьба обошлась жестоко. Взять хотя бы 2-летнего Ярослава Горелова. Ему поставили страшный диагноз: врожденный двухсторонний вывих бедра. Возможно, это жуткие последствия ковида, которым при беременности болела его мать. И сегодня на лечение мальчика нужно собрать всем миром более 4 миллионов рублей.

Наталья Фриске решила помочь искать эти деньги и опубликовала на своей странице в запрещенной социальной сети информацию о сборе. Даст Бог, и нужная сумма будет найдена, жизнь мальчика будет спасена!