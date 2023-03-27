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Понедельник 27 марта

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Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка

Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка
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Господи, спаси малыша!

8 апреля 2022 года Наталья Фриске впервые стала мамой. Она родила зачатую в пробирке дочь и несколько дней держала в секрете ее красивое имя. Бывшая певица не хотела раскрывать его до тех пор, пока не получит официальное свидетельство о рождении. Потом стало известно, что малютку назвали Луной Александровной.

И вот уже почти год вся страна следит за тем тем, как растет зачатая от спермы друга девочка. Фриске регулярно делится ее снимками в социальных сетях – Луна уже стала звездой Интернета!

К счастью, девочка растет здоровой. Хотя вокруг там много детей, с которыми судьба обошлась жестоко. Взять хотя бы 2-летнего Ярослава Горелова. Ему поставили страшный диагноз: врожденный двухсторонний вывих бедра. Возможно, это жуткие последствия ковида, которым при беременности болела его мать. И сегодня на лечение мальчика нужно собрать всем миром более 4 миллионов рублей.

Фото: cоциальные сети

Наталья Фриске решила помочь искать эти деньги и опубликовала на своей странице в запрещенной социальной сети информацию о сборе. Даст Бог, и нужная сумма будет найдена, жизнь мальчика будет спасена!

27 марта 2023, 09:20
Фото: Alexander Keltik / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Год без Жанны Фриске

Жанна Фриске имела великолепную фигуру и предпочитала демонстрировать ее при любом случае, выбирая откровенные наряды
Артистка была желанной гостьей на любом мероприятии
Певица с удовольствием экспериментировала со своей внешностью, и каждый раз это ей было к лицу
Без Жанны Фриске не обходилось ни одно светское мероприятие или концерт
Фриске была не только певицей, но и талантливой актрисой
Ее образ из кинофильма "Ночной дозор" стал культовым
Жанна обожала море, поэтому приобрела квартиру в Майами
Свою карьеру артистка начала в группе "Блестящие"
Жанна Фриске с сестрой Натальей
Клип на песню "Пилот"

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