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Пятница 26 мая

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"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео

"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео
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Сестра Жанны Фриске стала мамой в 35 лет, используя достижения современной медицины. Теперь Наталья растит крошку-дочь и хвастается успехами малышки.

В 2022 году женщина осуществила свою главную мечту, благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ранее у звезды было несколько выкидышей, поэтому познать счастье материнства, используя репродуктивные технологии, казалось выходом. И Наталья Фриске не прогадала: у нее родилась здоровая малышка весом более четырех кг. Девочку назвали необычным именем — Луна.

Поначалу некоторые поклонники с тревогой наблюдали за снимками крошки в соцсетях, но шло время, и молодая мама доказала, что ее ребенку ничто не угрожает. В минувшем апреле Луна отметила свой день рождения. А на днях годовалая крошка стала делать первые шаги.

Наталья Фриске сняла эту забавную семейную сцену на видео и поделилась роликом с фанатами. Кадры распространил в Сети Пятый канал.

Мать с восторгом наблюдала за движениями малышки и помогала девочке своими мудрыми наставлениями. Луна послушно следовала указаниям родительницы и добилась некоторых успехов. "Молодец! Ты мой бегемотик маленький! Умничка!" — подбодрила наследницу счастливая знаменитость.

Напомним, Наталья Фриске рассекретила биологического отца дочери. Им оказался известный парикмахер Александр Титов, он даже присутствовал на выписке из роддома.

26 мая 2023, 15:24
Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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