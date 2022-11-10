Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем

Поклонники Натальи Фриске уверены: она родила от бывшего солиста группы "Турбомода" Саши Попова. Уж слишком много времени проводят они вместе, слишком близки, слишком похожа дочь Фриске Луна на красавца-певца. Если посмотреть на его детские фото, то просто одно лицо. Но, как выяснилось, Попова интересуют не только женщины...

прочитано 68 раз