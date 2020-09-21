Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Понедельник
21 сентября
Лента новостей
18:29
В Петербурге из-за аварии с участием грузовика на дороге образовалась пробка
18:20
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
17:42
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
17:25
Звезда сериала "Кухня" стала мамой во второй раз
17:13
Миронов показал тщательно скрываемого сына
17:11
Названа дата прощания с ведущим Михаилом Борисовым
16:55
Новый возлюбленный Зары рассекретил роман с певицей: Дал обещание выиграть ради нее
16:54
Дочь Маликова показала фото с любимыми мужчинами
16:53
Скрывающая мужа Миронова заставила мать хранить молчание
16:33
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
16:23
Понаровская заговорила после слухов о тяжелой болезни
16:08
В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали режиссера Алексея Попогребского
16:07
"Это было сделано ради смеха": стало известно о связи сына-фрика Яковлевой с Малышевой
16:06
Путин демонстративно унизил Лукашенко в Сочи – политолог
16:04
Работающую в автосервисе звезду сериала "Моя прекрасная няня" сложно узнать
15:51
"Он не девочка": Андреева встала грудью за мужа
15:49
В Москве на станции "Лермонтовский проспект" погибла женщина
15:30
Киркоров в честь важного события показал редкий снимок с братом: Какие хорошенькие мальчики
15:26
Обжалованию не подлежит: приговоренному Ефремову не оставили шансов на свободу
15:24
Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта
15:21
Близкие выставили из дома престарелую вдову Алексея Баталова
15:20
Беременная звезда сериала "Великолепный век" заикнулась о свадьбе
15:02
В Сеть попали интимные кадры Соколовского с возлюбленной
14:58
В сарае под Москвой лежала мумия
14:54
Во Львове анонсировали "полный крах" Украины: это произойдет 25 октября
14:50
Вокалистку Little Big довели до истерики: Я никому ничего не должна!
14:39
На катере в Мытищах нашли двух мертвецов
14:36
Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
14:35
71-летняя Пугачева в короткой юбке задрала ногу перед известным артистом
14:20
Бузова спровоцировала слухи о разрыве с Манукяном: Свадьбы не будет
14:19
44-летняя звезда сериала "Балабол" отказалась от замужества
14:18
Объявлено время выступления Путина на Генассамблее ООН
14:16
"Одного шоу хватило": экс-адвокат Ефремова плюнул в лицо избитой Собчак
13:51
Эксперт рассказал, когда Лукашенко признает российский Крым
13:34
Самбурская рассказала о спасении от изнасилования: Рыдала долго
13:31
Звезды оплакивают безвременную кончину Михаила Борисова: Мы все осиротели
13:17
Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги
13:15
Прилучного разыскивают из-за развода с Муцениеце
13:06
Политолог дал прогноз об объединении России и Белоруссии: военная и валютная интеграция
13:03
Социолог заявила о нежелании протестующих белорусов вести диалог с Лукашенко
12:51
Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова
12:51
Кудрявцеву осудили за занимающуюся балетом двухлетнюю дочь
12:47
"Теперь ненавижу": Седокову затравили после новости о свадьбе
12:36
Вскрылись скандальные подробности ДТП с сыном брянского вице-губернатора
12:33
"Мы живем вместе": звезду сериала "Друзья" застали в доме Дженнифер Энистон
12:10
Сын Лукашенко впервые высказался о митингах в Белоруссии
12:05
"Корова на льду": кривляющуюся Бузову подняли на смех
12:01
"Закалывали, травили и всячески издевались": дочь Успенской сделала заявление после своих странных действий
11:52
Известную ведущую забрали в психдиспансер после прогулки голышом по Подмосковью
11:40
"На себя посмотри": народ плюнул в обиженную Рапунцель из "Дома-2"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Эксперт: Россия сегодня в заложниках у Лукашенко
Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Осужденный Михаил Ефремов оставил семью без денег
Эпоха "Русского лото": кто заменит Михаила Борисова после смерти
"А не сошел ли ты с ума?": Киркоров накинулся на Баскова за попытку оправдаться
Шоу-бизнес
Миронов показал тщательно скрываемого сына

Миронов показал тщательно скрываемого сына

Евгений Миронов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Presss/www.globallookpress.com
Евгений Миронов вместе с шестилетним наследником Федором посетил светское мероприятие. Они побывали на премьере мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна".
прочитано 547 раз

53-летний актер не любит показывать сына публике. Подробности своей личной жизни он также держит в секрете. 19 сентября в кинотеатре "Космос" состоялась премьера российского анимационного блокбастера.

ПО ТЕМЕ

На попавшем в Сеть фото Евгения Миронова разглядели его внебрачного сына

Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно

Сергей Михайлович Миронов

Сергей Михайлович Миронов политик, председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме

Главной звездой картины стал Евгений Миронов, которой озвучил крыса Веню. Он фотографировался с детьми и их родителями, но основное свое время уделял сыну. Актер театра и кино высказался о Феде со сцены.

Он отметил, что в зале находится его отпрыск. Оказывается, мальчик присутствовал в студии на озвучке и придумал одну из фраз, включенную в фильм. "Дети не только зрители, но и соавторы этой картины", – заявил Евгений Миронов.

Напомним, что слухи о рождении ребенка в семье Евгения Миронова ходят уже несколько лет. Актер продолжает тщательно скрывать свою личную жизнь и не реагирует на противоречивые высказывания в свой адрес.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году появились первые кадры, на которых якобы был запечатлен сын звезды от суррогатной матери. Но позже стало известно, что такие предположения поклонников оказались надуманными. Ведь на видеозаписи артист обнимал сына своего друга Александра Новина.

Автор: 21 сентября 2020, 17:13 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боярская в свадебном платье целовала руки Миронову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
Эксперт рассказал, когда Лукашенко признает российский Крым
Политолог дал прогноз об объединении России и Белоруссии: военная и валютная интеграция
Социолог заявила о нежелании протестующих белорусов вести диалог с Лукашенко

Шоу-бизнес

"Это было сделано ради смеха": стало известно о связи сына-фрика Яковлевой с Малышевой
"Он не девочка": Андреева встала грудью за мужа
Киркоров в честь важного события показал редкий снимок с братом: Какие хорошенькие мальчики
Обжалованию не подлежит: приговоренному Ефремову не оставили шансов на свободу

Проишествия

Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Снова измена? Агутин уехал из ресторана с неизвестной женщиной

Артист отметился на "Кинотавре"
Шоу-бизнес

Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова

Говорят, известный артист снова несвободен
Шоу-бизнес

Кудрявцеву осудили за занимающуюся балетом двухлетнюю дочь

Телеведущая поспешила объясниться

Шоу-бизнес

"Теперь ненавижу": Седокову затравили после новости о свадьбе

Звезда столкнулась с ненавистью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+