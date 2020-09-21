Миронов показал тщательно скрываемого сына

53-летний актер не любит показывать сына публике. Подробности своей личной жизни он также держит в секрете. 19 сентября в кинотеатре "Космос" состоялась премьера российского анимационного блокбастера.
Главной звездой картины стал Евгений Миронов,
которой озвучил крыса Веню. Он
фотографировался с детьми и их родителями, но основное свое время
уделял сыну. Актер театра и кино высказался о Феде со сцены.
Он отметил, что в зале находится его отпрыск. Оказывается, мальчик присутствовал в студии на озвучке и придумал одну из фраз, включенную в фильм. "Дети не только зрители, но и соавторы этой картины", – заявил Евгений Миронов.
Напомним, что слухи о рождении ребенка в семье Евгения Миронова ходят уже несколько лет. Актер продолжает тщательно скрывать свою личную жизнь и не реагирует на противоречивые высказывания в свой адрес.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году появились первые кадры, на которых якобы был запечатлен сын звезды от суррогатной матери. Но позже стало известно, что такие предположения поклонников оказались надуманными. Ведь на видеозаписи артист обнимал сына своего друга Александра Новина.
Популярные темы форума
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Перебор
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!