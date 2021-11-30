83-летняя Ахеджакова об отношениях с 55-летним актером: Много нежности

Лия Ахеджакова поздравила давнего друга и коллегу Евгения Миронова с юбилеем, который тот отметил 30 ноября. Оказывается, между звездами установилась особая связь.



Звезда театра и кино поделилась подробностями отношений с актером. Их дружба завязалась на сцене – в спектакле "Фигаро". Лия Ахеджакова призналась в том, что у них особенная, более глубокая связь, нежели просто товарищество.

"В моем отношении к Жене много нежности", – отметила артистка. Она добавила, что они доверяют друг другу в трудных обстоятельствах. Кроме того, Лия Ахеджакова всегда готова помочь Евгению Миронову, как и он ей. По словам знаменитости, если коллега просит ее о чем-то, то она тут же бежит это исполнять.

Артистка благодарит судьбу за встречу с Евгением Мироновым. Она заявила, что полюбила его не меньше, чем в свое время Олега Табакова, который был учителем актера. По ее словам, артист очень похож на своего наставника.

Звезда напомнила, что Миронов создал театр Наций и успешно его развивает. Она считает, что любовь зрителей к театру – это заслуга великого дара и трудолюбия его руководителя. Лия Ахеджакова охарактеризовала коллегу как честного и надежного человека.

Отметим, что Лия Ахеджакова часто становится фигуранткой скандалов. Так, ранее общественность раскритиковала театр "Современник" из-за спектакля "Первый хлеб", в котором играла актриса. Театр обвинили в оскорблении ветеранов. Артистка подверглась травле.