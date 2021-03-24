В Госдуме предложили вернуть льготы для ветеранов труда

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" , депутат Госдумы Сергей Миронов считает необходимым вернуть льготы для ветеранов труда и граждан с большим трудовым стажем. Также он предложил вручать почётные грамоты отличникам труда.
Миронов отметил, что льготы нужно распространить на женщин с трудовым стажем от 35 лет и мужчинам со стажем от 40 лет. Парламентарий заявил, что им следует возместить расходы на изготовление зубных протезов и проезд в общественном транспорте, а также часть расходов на жильё, сообщает Ura.ru.
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