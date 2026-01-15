"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни

Известный певец поделился своими переживаниями по поводу того, как современная аудитория оценивает его свежее творчество.



Юрий Лоза выпустил новую композицию, но вместо однозначной реакции столкнулся с трудностями перевода. По информации из его Telegram-канала, современные способы общения в интернете способны поставить в тупик даже опытного артиста. Оказалось, что привычные для молодежи картинки могут нести для автора песен пугающую неопределенность.

Загадочные жесты на экране

После публикации песни певец получил множество комментариев, состоящих из одних только эмодзи. Один из символов — "личико с упертым в щеку пальчиком" — вызвал у него особое замешательство. Лоза не понимает, стоит ли расценивать это как глубокое раздумье слушателя над смыслом или как скрытую претензию к качеству работы.

"Типа "я думаю, что очень спорно" или "при встрече я бы тебе рассказал, как надо было"?" — задается вопросом музыкант.

Но это был не единственный знак, который заставил его сомневаться в успехе новинки.

Слезы радости или жалости?

Еще больше вопросов у исполнителя вызвал популярный смайлик с потоками слез. Для автора осталось загадкой, плачут ли люди от избытка чувств или же они просто сочувствуют его творческим поискам в негативном смысле.

"Это "так меня пробило, что прям обрыдалась" или "как же мне тебя жалко"? Короче, полная непонятка", — резюмировал артист.

Как оказалось, проблемы с пониманием преследуют певца не только в социальных сетях, но и в большой медийной среде.

Почему артист обходит стороной телевидение

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему он стал редким гостем в популярных шоу и на радиостанциях. По словам певца, он категорически не хочет "прогибаться" под требования редакторов и владельцев эфирного времени.

Артист уверен, что в современных реалиях мнением самих музыкантов практически не интересуются. По мнению исполнителя, артисты на телевидении и радио лишены возможности самостоятельно выбирать свой репертуар, так как все решения принимают авторы передач. Именно нежелание подстраиваться под чужие вкусы заставляет его держаться в стороне от массовых эфиров.