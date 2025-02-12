После окончания школы поступил в Уральский Юридический Институт МВД России, где получил диплом юриста. В 2004 году окончил Уральский Государственный Экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Обучался по программам «Применение финансового анализа при расследовании коррупционных и экономических преступлений» и «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга.
С 1996 по 2014 годы служил в органах внутренних дел (в звании полковника полиции). За это время работал в оперативном подразделении Управления по борьбе с оргпреступностью в Свердловской области, оперативном подразделении ГУБОП СКМ МВД, оперативном подразделении Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД.
Затем последовательно занимал посты замглавы оперативного подразделения МВД, начальника отдела Национального центрального бюро Интерпола по Московской области, главы подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
За время службы в органах внутренних дел награжден орденом мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Уволился из системы МВД в звании полковника.
С 2014 года является главой Наблюдательного совета (Совета партнеров), руководителем практики инвестиционного и налогового права консалтинговой компании Alliance Legal CG. В сфере его ответственности находятся вопросы международного сотрудничества, консалтинга в сферах административного регулирования, ГЧП, экономической безопасности и корпоративных преступлений.