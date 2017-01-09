Водителей Москвы предупредили об опасной погоде

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы предупредил столичных автолюбителей о том, что из-за сильного тумана видимость в городе может упасть до 200 метров, передает сетевое издание m24.ru. Специалисты считают, что из-за этого в городе может вырасти число ДТП. Автомобилистов попросили быть более аккуратными и внимательными на дорогах, а также напомнили им о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и дистанции.

