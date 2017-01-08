В Подмосковье похолодало до 36 градусов мороза

Аномальные морозы, ударившие по столичному региону в канун Рождества, не спешат отступать. Так, согласно данным метеорологов, температура воздуха в Московской области опустилась до 36 градусов мороза. "Холоднее всего этой ночью было в Клину – минус 36,2 градуса", – цитирует РИА Новости специалиста центра погоды "Фобос". В самой Москве было немного теплее, чем днем ранее – воздух прогрелся до 27,7 градуса мороза, что почти на два градуса выше, чем 7 января.