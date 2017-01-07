Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы

Рождественская ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала зимы. При этом рождественские морозы побили собственный рекорд за предыдущие годы. В Москве температура воздуха опустилась до 29,8 градуса мороза.

"Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было", – цитирует ТАСС представителя Гидрометцентра России. "В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Последний раз морозное Рождество (минус 20,4 градуса) наблюдалось в 2015 году. Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов", – уточнил он.

В Московской области в ночь на 7 января было еще холоднее. Так, в Клину температура воздуха составила 32,7 градуса мороза, а в Волоколамске – минус 32,2 градуса. Рекордным рождественским морозом считается температура в минус 34,8 градуса, которая была зафиксирована в столице в 1891 году.