От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей

Согласно данным экстренных служб Москвы, из-за аномальных морозов, опустившихся на столицу под Рождество, пострадали 62 человека. Так, 48 из них получили обморожения конечностей, передает Life.ru. В их числе четверо детей. Также восемь человек были госпитализированы с различными травмами из-за переохлаждения. Еще шестеро москвичей были доставлены в больницы с переломами после падения из-за гололеда.