В Петербурге двое мужчин ограбили супермаркет

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют громкое ограбление, которое произошло в Приморском районе города. По предварительным данным, двое мужчин, угрожая пистолетом, ограбили сетевой супермаркет.

Злоумышленники связали сотрудников магазина и вынесли из продуктового магазина 400 тысяч рублей, а также два жестких диска, на которых хранились записи камер видеонаблюдения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.