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В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури

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В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури. Школьница ехала в автобусе по маршруту №18, передает Flashnord.

По предварительным данным, у ребенка не было печати в школьной карте. Перевозчик признал неправоту кондуктора – сотрудник компании был уволен. 

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