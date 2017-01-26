В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури

В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури. Школьница ехала в автобусе по маршруту №18, передает Flashnord.

По предварительным данным, у ребенка не было печати в школьной карте. Перевозчик признал неправоту кондуктора – сотрудник компании был уволен.