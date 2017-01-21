Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целями стали базовые лагеря террористов, склады вооружения и боеприпасов, бронетехника и живая сила, передает РИА Новости. Прикрытием бомбардировщиков занимались истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.