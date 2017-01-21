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16:44
21 января 2017
просмотры: 123

Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии

567
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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целями стали базовые лагеря террористов, склады вооружения и боеприпасов, бронетехника и живая сила, передает РИА Новости. Прикрытием бомбардировщиков занимались истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

17:37
21 января 2017
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Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии

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21 января 2017
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В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce

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16:40
21 января 2017
просмотры: 123

Человек упал на рельсы в московском метро

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15:57
21 января 2017
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На МКАД столкнулись четыре машины

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14:16
21 января 2017
просмотры: 123

Когда Трампу ждать звонка Путина

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21 января 2017
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21 января 2017
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Трамп отменил наследие Обамы

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21 января 2017
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