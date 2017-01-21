На МКАД столкнулись четыре машины

На 43-м километре внутренней стороны МКАД произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. "В результате аварии пострадали четыре человека", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя экстренных служб города. Он добавил, что специалисты уже прибыли на место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП может быть серьезно ограничено.