На МКАД столкнулись четыре машины

На 43-м километре внутренней стороны МКАД произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. "В результате аварии пострадали четыре человека", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя экстренных служб города. Он добавил, что специалисты уже прибыли на место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП может быть серьезно ограничено.
С похвалой вкусу новой первой леди выступили даже обычно критикующие семью Трампа издания
Трогательным моментом завершилась церемония официального вступления в должность президента США
Пес стал героем мемов после того, как его хозяева выложили в Сеть записанный для друзей ролик
Снимок продюсер опубликовала на своей странице в Instagram