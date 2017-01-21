Когда Трампу ждать звонка Путина

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", – цитирует "Вести.Ру" пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что так или иначе президенты России и США встретятся.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал раскол в американском обществе, который стал заметен после победы Трампа на выборах. "Раскол достаточно беспрецедентный, который явно не способствует величию этой страны. Вместе с тем я предложил бы – по крайней мере, на официальном уровне – не как это не комментировать и оставить это все самим Соединенным Штатам Америки. Это самая большая, самая сильная страна в мире, которая сама должна справиться со своими проблемами", – уверен Песков.

Вместе с тем, уверен пресс-секретарь президента России, было бы ошибочно считать 45-го президента США "нашим человеком". "Это не наш человек. Это человек американский. И, наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политолого, полагать, что это наш человек", – подчеркнул Дмитрий Песков.