Россия оставит "Искандеры" в Калининграде

Отвечая на вопрос корреспондентов "Би-би-си" о возможности отвода установок системы "Искандер" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сделано это не будет. "Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.