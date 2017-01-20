Спасатели рассказали о шести выживших в отеле под лавиной

В Италии продолжается спасательная операция в заваленном снежной лавиной отеле Rigopiano. Представитель бригады спасателей Лука Кари рассказал, что в здании удалось найти шестерых выживших, передает "Газета.ру". Сейчас перед сотрудниками экстренных служб стоит задача их эвакуировать.

Напомним, лавина завалила отель Rigopiano в провинции Пескара после мощных подземных толчков в центральной части страны. Из-за сложных погодных условий спасатели добирались до места происшествия несколько часов.