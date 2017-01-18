Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв

В одном из жилых домов в деревне Лаголово под Санкт-Петербургом произошел взрыв газа. В пресс-службе губернатора области сообщили, что в результате происшествия жертв нет.

"Это двухэтажный дом, в котором два подъезда и восемь квартир, на место выехали две пожарные бригады и выяснили, что произошел взрыв газового баллона в квартире", – цитирует Life.ru представителя властей. Из здания были эвакуированы шесть человек, их пообещали разместить в маневренном фонде.

