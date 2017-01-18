Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске

Утром в 10:00 по местному времени (04:00 мск) из аэропорта Благовещенска Игнатьево в Домодедово вылетел самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа". После взлета на борту сработал один из датчиков, экипаж принял решение вернуться на точку вылета. Приземление прошло благополучно. "Самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение", – цитирует "Газета.ру" представителя аэропорта Игнатьево. Пассажирами будет заниматься авиакомпания.