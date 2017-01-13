Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане

В кашмирском округе Багх на северо-востоке Пакистана грузовик, водитель которого не справился с управлением, врезался в здание школы для девочек, передают "Аргументы и факты". Виновник аварии скрылся с места преступления, однако позже полиции удалось его поймать. Сообщается, что погибли пять человек – один преподаватель и четыре ученицы. Еще 30 человек получили различные ранения.