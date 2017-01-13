При тушении пожара на юго-западе Москвы спасли семь человек

На шестом этаже в доме 21 на Старобитцевской улице в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы загорелась квартира. "Сотрудники МЧС спасли из горящих помещений и с верхних этажей подъезда семь человек", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы столичного управления МЧС. Возгорание было полностью ликвидировано. Над установлением причин его возникновения работают специалисты.