При тушении пожара на юго-западе Москвы спасли семь человек

На шестом этаже в доме 21 на Старобитцевской улице в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы загорелась квартира. "Сотрудники МЧС спасли из горящих помещений и с верхних этажей подъезда семь человек", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы столичного управления МЧС. Возгорание было полностью ликвидировано. Над установлением причин его возникновения работают специалисты.
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