Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище

В президентском Совете по правам человека назвали дату похорон благотворителя Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Траурная церемония состоится 16 января в 10:00 мск.

Глинка будет похоронена на Новодевичьем кладбище, передает сетевое издание m24.ru. Напомним, что она погибла в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море.