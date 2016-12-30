Названы первые ответные меры России на санкции США

В Москве после введения антироссийских санкций со стороны США была закрыта англо-американская школа, передают "Аргументы и факты". По предварительным данным, это является первой ответной мерой Кремля на ограничения, наложенные Вашингтоном.

Кроме того, по данным CNN, был закрыт доступ к посольской резиденцию в Серебряном бору. Официальный ответ российских властей на санкции США будет дан 30 декабря.