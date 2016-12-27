Россиянка расплатилась с долгами ради свадьбы с итальянцем

Жительница поселка Мурмаши Мурманской области задолжала банку более 100 тысяч рублей. Судебный пристав постановил временно ограничить ее право выезда за пределы России. "Вскоре в отдел судебных приставов пришла должница и сообщила, что ее не выпускают в Италию на постоянное место жительства, и что у нее там скоро свадьба", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы УФССП России по региону. Женщине объяснили, что запрет не может быть снят, пока она не расплатится по счетам. Дама внесла необходимую сумму и смогла выехать к жениху.