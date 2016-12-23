Путин: Куда же мы без татар

Выступая на большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин обратил внимание на две поднятые из зрительного зала таблички. На одной было написано "Татары", на второй – "Куда мы без татар". Оказалось, что вопрос касается проблем банковской сферы Татарстана и политики Центробанка. Президент отметил, что государственный регулятор занимается оздоровлением финансовой системы в стране, поддерживая интересы вкладчиков. Владимир Путин подчеркнул, что Центробанк активно работает с руководством республики по проблемам в банковской сфере региона.