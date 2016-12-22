На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена утром 22 декабря произошло ЧП с пассажиром. Как сообщает пресс-служба подземки, из-за инцидента нет движения поездов от станции "Алтуфьево" до "Отрадного". Подробности устанавливаются.
Серпуховско-Тимирязевская линия. От ст Алтуфьево до ст Отрадное нет движения поездов. Для проезда пользуйтесь наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
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