На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена утром 22 декабря произошло ЧП с пассажиром. Как сообщает пресс-служба подземки, из-за инцидента нет движения поездов от станции "Алтуфьево" до "Отрадного". Подробности устанавливаются.

Серпуховско-Тимирязевская линия. От ст Алтуфьево до ст Отрадное нет движения поездов. Для проезда пользуйтесь наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.