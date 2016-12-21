Во Внуково экстренно сел неисправный самолет

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. У воздушного суда отказал датчик шасси.

"Эта поломка встречается довольно часто и связана с особенностями эксплуатации воздушных судов в зимнее время года", сообщил источник агенства городских новостей "Москва" в пресс-службе воздушной гавани. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

