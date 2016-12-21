Активист Энтео устроил провокацию на могиле Сталина

На Красной площади задержали одного из самых яростных поборников ценностей православия Дмитрия Энтео. Он и его сообщница совершили провокацию на могиле Сталина. По предварительным данным, нарушители бросили цветы в бюст вождя и прокричали: "Гори в аду!"

В Сети выложили видеоролик с места инцидента. На опубликованных кадрах видно, что из-за действий Энтео и его сообщницы произошла потасовка.