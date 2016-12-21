Телеканал "360" начал съемки в новом павильоне

Крупный российский телеканал "360" открыл новый павильон для съемок. В нем будут записывать крупные проекты и телепередачи, в том числе социально ориентированные и политические программы.

Здание было построено на инвестиции правительства Подмосковья, сообщает телеканал. "Задача комплекса – обеспечить журналистов и сотрудников телеканала качественными инструментами для создания конкурентоспособного контента в интересах жителей региона", – рассказал гендиректор Вячеслав Духин.