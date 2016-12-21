Варвара Караулова выступает в суде

В Московском окружном военном суде с последним словом выступает бывшая студентка МГУ Варвара Караулова. Девушка обвиняется в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Сама она утверждает, что не собиралась воевать, а свою ошибку осознала уже на границе, передает агентство городских новостей "Москва". Напомним, сторона обвинения требует для нее наказания в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Защита настаивает, что в действиях их подзащитной нет состава преступления.

