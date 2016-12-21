Полиция Москвы разыскивает Mercedes после дорожного конфликта

На улице Николая Коперника на юго-западе Москвы между двумя водителями произошел конфликт. Один из мужчин ударил ножом лобовое стекло автомобиля своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия на Mercedes зеленого цвета, рассказали очевидцы. Полиция ведет поиски этого автомобиля, передает Life.ru. Номер транспортного средства устанавливается.