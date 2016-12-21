Дочь турецкого дипломата найдена мертвой

Под окнами жилого дома по адресу улица Сарабского, дом 16, в Баку была найдена мертвой 15-летняя гражданка Турции Гюлляр Шавваль Умейхан-гызы, передает азербайджанское издание Vesti.az. На теле были обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. Выяснилось, что девочка была дочерью советника при посольстве Турции в Азербайджане Гюнляра Арслана Азми. Школьница выпала из окна десятого этажа. обстоятельства трагедии выясняются. Известно, что она была отстранена от занятий в лицее на один год.