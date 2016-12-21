При взрыве на рынке пиротехники в Мексике погибли десятки человек

На пиротехническом рынке Сан-Паблито в городе Тультепек на юге Мексики прогремел мощный взрыв, передает "Газета.ру". По предварительным данным, число жертв составило 29 человек. На месте происшествия работают врачи и сотрудники полиции. В Сети появились первые кадры, снятые в окрестностях рынка. На видео запечатлен массивный столб дыма, который поднимается над местом трагедии.